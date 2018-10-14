Папирус Книги мертвых продали на аукционе за 1,3 млн евро

Фото: wikipedia.org / Papyrus of Ani

На аукционе в Монте-Карло был продан папирус с вариантом текста древнеегипетской Книги мертвых. Книгу, которая датируется датируется временами правления фараона Псамметиха II (с 595 по 589 год до нашей эры), реализовали за 1,35 млн евро.



Книга состоит из 192 глав, а длина свитка достигает 17 метров, передает Le Parisien со ссылкой на аукционный дом Hоtel des Ventes de Monte-Carlo.

Отмечается, что книга представляет собой сборник религиозных текстов, который помещали в гробницу с целью помочь умершему преодолеть испытания, ожидавшие его, согласно верованиям, в потустороннем мире.