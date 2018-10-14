В России могут легализовать выращивание опийного мака для медицины

В России могут разрешить выращивать наркосодержащие растения для производства сильнодействующих лекарств. Соответствующий законопроект внесен в правительство.



В законопроекте прописан порядок культивирования наркосодержащих растений, предлагается также определить сорта растений, которые разрешено выращивать для этих целей, и требования к ним, передает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.



Ведомство ожидает, что уже в 2019 году удастся перейти на отечественные субстанции для опиоидных обезболивающих. В настоящее время Россия закупает 100 процентов субстанций в странах, где выращивание опийного мака разрешено и находится под контролем государства.

Отмечается, что проект закона уже получил заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и Минюста России и уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

Ранее в Перми осудили 64-летнего пенсионера за незаконное выращивание мака. Сам пенсионер виновным себя не признавал и заявлял, что мак вырос на огороде случайно как сорняк.