В Кабуле при взрыве в образовательном центре погибли 48 человек

В результате взрыва в образовательном центре на западе Кабула погибли 48 человек.

Как информирует TOLOnews со ссылкой на Министерство здравоохранения, еще 67 получили ранения.

Уточняется, что взрыв организовал террорист-смертник. Это случило, когда в учебном заведении проходили занятия по подготовке к поступлению в университет.

Движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что оно не причастно к теракту. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся.

Ранее при взрыве у аэропорта Кабула погибли 16 человек и не менее 60 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

