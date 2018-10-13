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В Подмосковье возле мечети задержали около сотни мусульман

23:56, 13.10.2018
В Подмосковье возле мечети задержали около сотни мусульман
Фото: скриншот видео youtube.com

В подмосковных Мытищах на несколько часов задержали около сотни мусульман, которые выходили из мечети.

По словам очевидца Магомеда Хабибибирова, к мечети подъехали два автобуса и 30−40 людей в военной форме и масках. Они сообщили, что отреагировали на сообщение о массовом скоплении людей. Хабибибиров отмечает, что два-три часа силовики ничего не делали, а потом посадили всех в автобусы и увезли в отделение, передает «Медиазона».

При этом на задержанных людей не составили никакого протокола. Мусульманам пришлось просидеть в отделении пять часов, прежде чем их отпустили.

«Мы и следователям позвонили, и в прокуратуру позвонили, ни один человек не решил нам помочь, не приехал. А мы, как мешки картошки, были загружены в автобусы и выгружены из автобуса», — сказал Хабибибиров.

Происшествия
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