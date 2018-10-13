Владимир Ткачев: «Галиев – пророк нашей команды»

Нападающий «Ак Барса» и автор шайбы Владимир Ткачев в победном матче против ХК «Сочи» прокомментировал пророческие способности своего партнера по звену Станислава Галиева.

— Сегодня у команды был кураж, здорово играли в атаке. Хорошо, что победили с уверенным счетом.

— До сегодняшнего дня «Ак Барс» ни разу не обыгрывал «Сочи» дома…

— Конечно, мы знали об этом факте. Но всерьез не задумывались.

— Что было ключевым в сегодняшнем голевом прорыве? До этого не получалось много забивать…

— Много факторов сложилось. Могу сказать за наше звено: Стас Галиев с Данисом Зариповым провели отличный матч. Да и вообще, в последнее время играют здорово. В предыдущих встречах моменты у нас тоже были, но не получалось забивать. Плюс ко мне сегодня семья приехала. Просто все звезды сложились.

— Упал психологический груз от того, что не могли долго забить?

— Не скажу, что упал. Просто стараюсь делать то, что должен, что помогает забить.

— Станислаев Галиев перед матчем сказал, что ваше звено сегодня будет «рвать». Так и вышло…

— Он мне намекал перед игрой, но точно ничего не говорил.

— Он даже говорил, что знает точный счет…

— Получается, это пророк нашей команды, — передает слова Ткачева корреспондент «Реального времени»