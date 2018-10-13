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Порошенко уволил министра обороны Украины с воинской службы

17:57, 13.10.2018
Порошенко уволил министра обороны Украины с воинской службы
Фото: commons.wikimedia.org / skhakirov

Президент Украины Пётр Порошенко принял рапорт министра обороны страны Степана Полторака об увольнении с воинской службы.

Полторак уволился в звании генерала армии. Он останется во главе Минобороны как гражданский министр, как того требует украинский закон.

С 1 января 2019 года во главе ведомства должно встать гражданское лицо. Обязанности главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) также будут разделены между двумя руководителями, сообщает "112 Украина".

Полторак возглавляет Минобороны Украины с 2014 года.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил законодательно закрепить воинское приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!». Оно должно прийти на смену «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!»

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