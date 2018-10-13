«Уфимцы» Тилль и Карп сыграли против Беларуси и Сан-Марино

В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи, в которых приняли участие футболисты ФК «Уфа».

Оливье Тилль отыграл 57 минут за сборную Люксембурга, которая на выезде уступила команде Беларуси со счетом 0:1.

Кэтэлин Карп провел полный матч за сборную Молдовы, которая одержала победу над сборной Сан-Марино — 2:0.

Напомним, помимо Карпа и Тилля в расположение своих сборных на матчи Лиги наций вызваны «уфимцы» Боян Йокич, Еркебулан Сейдахмет, Джемал Табидзе и Йонуц Неделчару.

Без своих легионеров «Уфа» проиграла «Оренбургу» в товарищеском матче — 0:2.

