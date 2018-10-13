«Уфа» проиграла «Оренбургу» в товарищеском матче

Футбольный клуб «Уфа» провел контрольный матч с ФК «Оренбург». Матч состоялся в поселке Ростоши (Оренбург) на стадионе «Газовик» и завершился победой хозяев поля — 2:0.

Уфимцы начали матч в экспериментальном составе без игроков своих национальных сборных, сообщает пресс-служба уфимского клуба. В середине первого тайма «Оренбург» воспользовался ошибкой уфимской обороны и вышел вперед, гол на свой счет записал Джорже Деспотович — 1:0.

На 76-й минуте игры «Оренбургу» удалась разящая контратака, в которой второй мяч в сетку ворот «Уфы» отправил экс-форвард уфимской команды Андрей Козлов.

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров предоставил игровую практику всем игрокам запаса, в том числе полузащитникам «Уфы-2» Валентину Виденееву и Андрею Власову.

20 октября «Уфа» на своем поле примет казанский «Рубин» в рамках 11 тура чемпионата РПЛ.

