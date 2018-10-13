Джигарханяна госпитализировали пятый раз за год

Народный артист СССР Армен Джигарханян вновь госпитализирован в одну из московских больниц.

По словам его адвоката Евгения Парфенова, врачи оценивают состояние артиста «как средней тяжести, но стабильное». При этом Парфенов не стал называть диагноз Джигарханяна, сославшись на врачебную тайну, передает ТАСС.

Стоит отметить, что за 2018 год это уже пятая госпитализация артиста. 26 апреля сообщалось, что известный актер перенес инфаркт и впал в кому. В мае Джигарханяна госпитализировали в реанимацию одной из столичных больниц в тяжелом состоянии.

83-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Народный артист СССР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.