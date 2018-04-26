СМИ: актер Армен Джигарханян перенес инфаркт и впал в кому

Актер Армен Джигарханян доставлен в одну из московских больниц с инфарктом, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

«Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщил собеседник агентства, не уточнив, в какой больнице находится актер.

82-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца».

Народный артист СССР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.