На стадионе «Самара Арена» появится система навигации для болельщиков

Стадион «Самара Арена» оснастят новой системой навигации для болельщиков, которая разработана ФГУП «Спорт-Ин» и компанией Indoors Navigation.

Сервис базируется на сигналах Wi-Fi сетей и маячках iBeacon, а также на данных об изменениях геомагнитного поля, акселерометра и гироскопа. Для пользования услугой необходимо установить на смартфон соответствующее приложение (доступно для Android и iOS). С помощью новой системы навигации болельщики смогут ознакомиться с картой стадиона, совершить виртуальный 3D-тур по арене, узнать последние новости.

Стоит отметить, что в программе встроен аудиогид, в котором рассказывается об основных зонах стадиона. Воспользоваться системой навигации можно на втором этаже стадиона в секторах А и С, где установлены сенсорные стойки, рассказали в региональном правительстве.

Напомним, в скором времени у стадиона «Самара Арена» планируется возведение дворца для пляжного спорта, концертного зала и парка для детей.