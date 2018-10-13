Экс-футболист «Барселоны» Роналдиньо выпустил свою криптовалюту

Экс-нападающий сборной Бразилии по футболу и «Барселоны», обладатель «Золотого мяча» в 2005 году Роналдиньо объявил о выпуске собственной криптовалюты.



Криптовалюта будет называться RS Coin, пишет ТАСС. Футболист начнет выпускать ее совместно с площадкой NEO, которая позволит монетизировать бренды путем выпуска в технологии блокчейн.

Отмечается, что футболист планирует продвижение криптовалюты в мире футбола, но она будет доступна для любого человека, несмотря на его финансовую состоятельность.

Напомним, Роналдиньо сообщил о завершении спортивной карьеры в январе 2018 года. За свою карьеру бразилец играл за французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан» и др.

Стоит отметить, что футболист посетил Казань во время открытия двухдневного парка Кубка конфедераций — 2017.