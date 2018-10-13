Экс-футболист «Барселоны» Роналдиньо выпустил свою криптовалюту
Экс-нападающий сборной Бразилии по футболу и «Барселоны», обладатель «Золотого мяча» в 2005 году Роналдиньо объявил о выпуске собственной криптовалюты.
Криптовалюта будет называться RS Coin, пишет ТАСС. Футболист начнет выпускать ее совместно с площадкой NEO, которая позволит монетизировать бренды путем выпуска в технологии блокчейн.
Отмечается, что футболист планирует продвижение криптовалюты в мире футбола, но она будет доступна для любого человека, несмотря на его финансовую состоятельность.
Напомним, Роналдиньо сообщил о завершении спортивной карьеры в январе 2018 года. За свою карьеру бразилец играл за французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан» и др.
Стоит отметить, что футболист посетил Казань во время открытия двухдневного парка Кубка конфедераций — 2017.ЭкономикаФинансыСпорт
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