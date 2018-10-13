Разведка США обнаружила у России проблемы с производством «Авангарда» — СМИ

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Россия не смогла наладить серийный выпуск гиперзвукового оружия, в том числе ракет «Авангард» и «Кинжал» из-за отсутствия компонентов из углеволокна.



Ракеты планируют принять на вооружение в 2020 году. Предположительно, Россия ищет новые источники для производства компонентов, передает CNBC со ссылкой на источник. При этом президент России ранее заявил, что серийное производство уже налажено.

Отмечается, что ближайшие испытания намечены на декабрь.

Ранее CNBC уже поспешил успокоить американского обывателя, выступив с утверждением, что четыре испытания российской крылатой ракеты с ядерным мини-реактором завершились неудачей. Предлагаем материал читателям «Реального времени».

