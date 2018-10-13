Уволенный саратовский министр Соколова в 2017 году заработала 2,3 млн рублей

В 2017 году доходы экс-министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, уволенной накануне после слов о величине прожиточного минимума, составили 2,3 млн рублей.

Согласно декларации, размещенной на сайте областного правительства, в ее собственности имеются жилой дом площадью более 170 кв. м с приусадебным участком в 338 кв. м. Автомобиля у бывшей чиновницы нет.

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области оказалась в центре скандала из-за слов о том, что жители региона могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Позже губернатор Валерий Радаев принял решение об увольнении Соколовой. Исполнять обязанности министра будет ее первый заместитель Наталья Кривицкая.