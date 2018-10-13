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Сегодня в отдельных районах Татарстана возможен мокрый снег

05:35, 13.10.2018
Сегодня в отдельных районах Татарстана возможен мокрый снег
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 13 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах возможен мокрый снег. Вероятен туман.

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +4 до +9 градусов. В Казани днем ожидается от +7°С до +9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +4°С до +8°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 13 октября.

Общество Татарстан
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