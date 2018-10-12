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МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 13 октября

12:58, 12.10.2018
МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 13 октября
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 00 часов до 13 часов 13 октября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром местами по Республике Татарстан ожидается туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный, порывами до 15—17 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +4 до +9 градусов.

Общество Татарстан
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