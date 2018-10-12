«Зенит» снял изображение Кокорина в аэропорту Пулково и заменил на фото Дзюбы

«Зенит» заменил «баннес» с изображением оскандалившегося нападающего Александра Кокорина в аэропорту Пулково.

На новом баннере изображен другой игрок петербургской команды и форвард сборной России Артем Дзюба.

В официальном клубном магазине «Зенита», над которым был размещен баннер, сообщили, что баннер был заменен еще 9 октября. При этом в магазине нет в продаже игровых футболок с фамилией Кокорина.

Форвард Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

«Зенит» оперативно поменял баннер над официальным магазином в аэропорту Пулково.



Футболок с фамилией Кокорина в магазине сейчас нет: https://t.co/ZCSb3g7eQS pic.twitter.com/rzBIt9zKje

— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 12 октября 2018 г.