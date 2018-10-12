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«Зенит» снял изображение Кокорина в аэропорту Пулково и заменил на фото Дзюбы

19:43, 12.10.2018

«Зенит» заменил «баннес» с изображением оскандалившегося нападающего Александра Кокорина в аэропорту Пулково.

На новом баннере изображен другой игрок петербургской команды и форвард сборной России Артем Дзюба.

В официальном клубном магазине «Зенита», над которым был размещен баннер, сообщили, что баннер был заменен еще 9 октября. При этом в магазине нет в продаже игровых футболок с фамилией Кокорина.

Форвард «Зенита» Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

СпортФутболПроисшествияОбщество
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