Наталья Кривицкая стала и.о министра труда Саратовской области

Первый заместитель министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Кривицкая будет исполнять обязанности министра после увольнения Натальи Соколовой из-за высказываний о том, что жители региона могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

«В соответствии с положением о министерстве, на время отсутствия руководителя министерства, исполнять обязанности будет первый заместитель», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы губернатора Саратовской области.



Ранее губернатор Саратовской области принял решение об увольнении министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой. «Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», — заявил Валерий Радаев.

Причиной стало видео, на котором министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявляет, что 3,5 тысячи рублей в месяц хватит «для минимальных физиологических потребностей».