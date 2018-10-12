Новости общества

20:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Наталья Кривицкая стала и.о министра труда Саратовской области

18:34, 12.10.2018

Первый заместитель министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Кривицкая будет исполнять обязанности министра после увольнения Натальи Соколовой из-за высказываний о том, что жители региона могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

«В соответствии с положением о министерстве, на время отсутствия руководителя министерства, исполнять обязанности будет первый заместитель», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы губернатора Саратовской области.

Ранее губернатор Саратовской области принял решение об увольнении министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой. «Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», — заявил Валерий Радаев.

Причиной стало видео, на котором министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявляет, что 3,5 тысячи рублей в месяц хватит «для минимальных физиологических потребностей».

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты