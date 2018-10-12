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В Казани по подозрению во взяточничестве задержали лжесотрудника Следкома

16:58, 12.10.2018
В Казани по подозрению во взяточничестве задержали лжесотрудника Следкома
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

В Казани по подозрению в посредничестве во взяточничестве задержаны 54-летний Ринат Закиров и 32-летний Рушан Шарафутдинов.

По версии следствия, летом Закиров узнал о проведении газовыми службами проверки сельскохозяйственного потребительского кооператива «Меша», о чем он сообщил Шарафутдинову. Последний представился председателю СССП сотрудником Следкома и попросил 150 тыс. рублей, чтобы избежать проверки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РТ.

5 сентября председатель СССП, находясь в салоне автомобиля, припаркованного возле здания Следкома, передал тому деньги. После чего подозреваемые поделили деньги между собой.

Причастность к совершению преступления мужчины признали. Судом для них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Альметьевске лжесотрудники Роспотребнадзора вымогали деньги у бизнесменов за комплект нормативно-правовых актов в связи с грядущей плановой проверкой.

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