В Казани по подозрению во взяточничестве задержали лжесотрудника Следкома

В Казани по подозрению в посредничестве во взяточничестве задержаны 54-летний Ринат Закиров и 32-летний Рушан Шарафутдинов.

По версии следствия, летом Закиров узнал о проведении газовыми службами проверки сельскохозяйственного потребительского кооператива «Меша», о чем он сообщил Шарафутдинову. Последний представился председателю СССП сотрудником Следкома и попросил 150 тыс. рублей, чтобы избежать проверки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РТ.



5 сентября председатель СССП, находясь в салоне автомобиля, припаркованного возле здания Следкома, передал тому деньги. После чего подозреваемые поделили деньги между собой.



Причастность к совершению преступления мужчины признали. Судом для них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Ранее в Альметьевске лжесотрудники Роспотребнадзора вымогали деньги у бизнесменов за комплект нормативно-правовых актов в связи с грядущей плановой проверкой.