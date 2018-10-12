Депутат попросил генпрокурора проверить коуч-центры России после приезда Тони Роббинса

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить все российские коуч-центры после скандального семинара бизнес-тренера Тони Роббинса в Москве.

Петров считает, что такие лекции наносят вред благополучию и здоровью граждан, передает «РИА Новости».

Депутат сравнил, эти «бизнес-лекции» с ситуацией 90-х годов, когда «различные целители и колдуны» собирали несколько тысяч человек и проводили обряды по «зарядке воды позитивной энергией».



Петров также заявил, что за свое выступление в Москве Роббинс заработал около 20 млн долларов.



Напомним, что тренинг Тони Роббинса состоялся в столице России 1 сентября и вызвал недовольство его посетителей. При высоких ценах на билеты людям пришлось ждать спикера несколько часов. Некоторые гости жаловались на неработающие устройства для синхронного перевода.



Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов, комментируя семинар Тони Роббинса, отметил высокие цены и «банальность» излагаемой информации.

