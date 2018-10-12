Участника нападения на пермскую школу отправили в СИЗО на три месяца

В Мотовилихинском районном суде Перми начался судебный процесс в отношении подростка, совершившего нападение на школу №127.

На заседании адвокаты обвиняемого ходатайствовали в суде об изменении меры пресечения на домашний арест, пояснив, что их подзащитный долгое время находился под стражей. Кроме того, гособвинение и сторона защиты просили проводить слушания в закрытом режиме.

В итоге суд постановил отправить обвиняемого в СИЗО на три месяца. Ходатайство о проведении судебных заседаний в закрытой форме было удовлетворено.

Добавим, ранее второй подросток был признан невменяемым. В ближайшее время он будет направлен в краевую психиатрическую больницу. Если суд сочтет, что в момент нападения пермяк действительно был невменяемым, то, скорее всего, его отправят в стационар для лечения.

Напомним, 5 января этого года произошло нападение на школу в Перми, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе случилась драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением.

Ранее Путин наградил медалью «За отвагу» пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу.



