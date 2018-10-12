«Автодор» узнал своих соперников в Кубке ФИБА-Европа

Соперниками «Автодора» в группе «D» Кубка ФИБА-Европа станут «Пардубице» (Чехия), «Ирони» (Нес-Циона, Израиль) и «Ден Бош» (Хертогенбос, Нидерланды), сообщает пресс-служба саратовского баскетбольного клуба.

Четвертая команда регулярного чемпионата Нидерландов минувшего сезона «Ден Бош» вошла в квартет «D» по результатам жеребьевки, которая состоялась в офисе ФИБА-Европа в Мюнхене.

Во второй этап выйдут две лучшие команды из каждой группы по итогам двухкругового турнира. «Автодор» открывает регулярный сезон Кубка ФИБА-Европа домашним поединком против израильского «Ирони», который состоится в ФОК «Звездный» в среду, 17 октября, в 19.00 по местному времени.