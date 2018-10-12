В проблемный кооператив «Приволжский Сберегательный» поступили новые требования кредиторов

Конкурсный управляющий проблемного татарстанского КПК «Приволжский Сберегательный» сообщил о поступлении требований кредиторов.

Четыре физических лица потребовали в общей сумме около 1,6 млн рублей. Двое из них — жители Зеленодольска (где и находится офис кооператива), еще двое — из Елабуги и Лениногорска. Данные опубликованы в едином реестре банкротств.

Отметим, количество обманутых пайщиков исчисляется тысячами. Наблюдать за организацией регулятор начал еще в 2016 году, заподозрив в создании очередной пирамиды. Однако уже тогда люди вложили туда свои деньги.

В январе текущего года Центробанк России в лице Нацбанка по РТ подал иск в Арбитражный суд республики о признании «Сберегательного» банкротом.