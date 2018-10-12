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Самарец Антон помог румынам обыграть Литву

12:18, 12.10.2018
Самарец Антон помог румынам обыграть Литву
Фото: www.kc-camapa.ru

За сборную Румынии в гостевой игре Лиги наций УЕФА с Литвой все 90 минут на поле провел полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Румыны были сильнее со счетом 2:1. На 32 минуте игрок самарцев получил желтую карточку.

Отметим, что на поле и в заявке не появился защитник ФК «Уфа» Йонуц Неделчару, который также вызван в сборную Румынии на октябрьские матчи.

Свою следующую игру команда Румынии проведет дома, 14 октября, с Сербией.

Сборная России накануне в Лиге наций сыграла вничью 0:0 с командой Швеции.

СпортФутбол
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