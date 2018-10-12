Суд отказал «Тимер банку» в смене конкурсного управляющего в «Сувар Девелопмент»

ПАО «Тимер банк», который выступал одним из инициаторов банкротства застройщика ООО «Сувар Девелопмент» подал иск в Арбитражный суд Татарстана с требованием отстранить за бездействие конкурсного управляющего общества Ивана Кондратьева.

В банке заявили, что управляющий «Сувара» не провел оценку и не опубликовал положение о порядке и условиях реализации предмета залога. Однако суд решил, что Кондратьев «добросовестно и разумно» исполняет свои обязанности, а также не нарушает норм Закона о банкротстве, прав и законных интересов кредиторов должника. Решение опубликовано в картотеке арбитража.

Напомним, ранее «Реальное время» писало, что иск о банкротстве ООО «Краснодар Девелопмент» в прошлом году подавал «Тимер Банк».