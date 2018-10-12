Суд в Казани арестовал главаря ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Суд в Казани арестовал жителя Набережных Челнов Раиса Гимадиева, задержанного по подозрению в организации татарстанской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 10 суток — до 21 ноября», — приводит «Интерфакс» решение суда.
Гимадиеву вменяют обвинение по ч.1 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ задержали в Татарстане главаря российского крыла и лидеров региональной структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).Происшествия Татарстан
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