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Суд в Казани арестовал главаря ячейки «Хизб ут-Тахрир»

11:48, 12.10.2018
Суд в Казани арестовал главаря ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Суд в Казани арестовал жителя Набережных Челнов Раиса Гимадиева, задержанного по подозрению в организации татарстанской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 10 суток — до 21 ноября», — приводит «Интерфакс» решение суда.

Гимадиеву вменяют обвинение по ч.1 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ задержали в Татарстане главаря российского крыла и лидеров региональной структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

Происшествия Татарстан
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