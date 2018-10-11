ФСБ задержала в Татарстане главаря российского крыла «Хизб ут-Тахрир»

В Татарстане ФСБ совместно с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ задержали главаря российского крыла и лидеров региональной структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

Установлено, что члены «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» действовали по указанию своих зарубежных кураторов. Они вовлекали мусульман в ряды организации, а также работали над созданием в России сетевой закрытой структуры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Также члены «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» занимались пополнением боевых формирований на территориях стран Ближнего Востока.

При задержании в домах были найдены различные пропагандистские материалы, документы с указаниями эмиссаров, а также отчеты о проделанной работе и сотовые телефоны с компьютерами. Все задержанные арестованы.



Напомним, что в начале октября Вахитовский райсуд Казани продлил арест пятерым участникам «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».