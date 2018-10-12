АСВ не смогло оспорить снятие физлицом более 6 млн рублей в «Татфондбанке»
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным снятие почти 6,3 млн рублей физическим лицом в «Татфондбанке».
В сентябре прошлого года Агентство по страхованию вкладов пыталось оспорить выдачу физическому лицу 17,4 млн рублей и Арбитражный суд РТ удовлетворил требование управляющего. Однако апелляционный суд решил, что взыскать стоит только 11,1 млн рублей, снятие еще 6,3 млн — признал законным. После чего Арбитражный суд Поволжья отменил решение и отправил дело на перерассмотрение.
Также отвоевать договор залога акций в суде получилось и у ООО «Роял Тайм Групп». Сумма сделки не указывается. Данные опубликовал конкурсный управляющий.
Также накануне стало известно, что апелляционный суд отказался признать недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму около 46 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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