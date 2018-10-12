АСВ не смогло оспорить снятие физлицом более 6 млн рублей в «Татфондбанке»

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным снятие почти 6,3 млн рублей физическим лицом в «Татфондбанке».

В сентябре прошлого года Агентство по страхованию вкладов пыталось оспорить выдачу физическому лицу 17,4 млн рублей и Арбитражный суд РТ удовлетворил требование управляющего. Однако апелляционный суд решил, что взыскать стоит только 11,1 млн рублей, снятие еще 6,3 млн — признал законным. После чего Арбитражный суд Поволжья отменил решение и отправил дело на перерассмотрение.

Также отвоевать договор залога акций в суде получилось и у ООО «Роял Тайм Групп». Сумма сделки не указывается. Данные опубликовал конкурсный управляющий.

Также накануне стало известно, что апелляционный суд отказался признать недействительными сделки «Татфондбанка» на сумму около 46 млн рублей.