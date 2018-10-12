Региональный Минтранс выделит 40 млн рублей на зимнее содержание дорог у «Самара Арены»
Власти Самарской области объявили аукцион на зимнее содержание дорог вблизи стадиона «Самара Арена». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно контракту, подрядчик обязуется содержать 11 дорог рядом со спортивным объектом, в том числе вывозить мусор, отвечать за содержание подземных пешеходных переходов, светофоров, оплачивать электроосвещение.
Цена контракта составляет 40,7 млн рублей. Заказчиком выступает региональный Минтранс. Прием заявок завершится 26 октября. Аукцион пройдет 1 ноября.
Напомним, ранее на строительство канализации для стадиона «Самара Арена» выделили 245 млн рублей.Общество
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