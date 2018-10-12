Новый автобусный маршрут в Перми соединит Березовую рощу и центр города

Власти Перми с 14 октября запускают новый автобусный маршрут №2т «Березовая роща — улица Попова».

Общественный транспорт будет следовать в направлении центра города по улицам: Заборная, Вольская, Светлогорская, Ветлужская, Докучаева, Спешилова, Попова. В направлении микрорайона Березовая роща по улицам: Петропавловская, Попова, Спешилова, Докучаева, Ветлужская, Светлогорская, Вольская, Заборная.

Всего на маршруте будет работать пять автобусов малой вместимости. График — ежедневный. Курсировать транспорт будет с интервалом 20 минут в часы пик. Тариф составит 20 рублей.

Напомним, ранее в Перми был запущен новый автобусный маршрут №9т.