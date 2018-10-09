В Перми запущен новый автобусный маршрут №9т

С 9 октября власти Перми запустили новый автобусный маршрут №9т «Субботино — Верхние Муллы».

Выполнять ежедневные перевозки будет один автобус малой вместимости с периодичностью раз в 55 минут. Маршрут следует в направлении Верхних Муллов по улицам 1-й Субботинской, Нестюковскому тракту, Космонавта Леонова, Геологов, Композитора Глинки, Архитектора Свиязева, шоссе Космонавтов, а в обратном направлении по шоссе Космонавтов, улицам Архитектора Свиязева, Композитора Глинки, Геологов, космонавта Леонова, 1-й Субботинской.

Как добавили в пресс-службе мэрии, на маршруте действует нерегулируемый тариф. Стоимость проезда по городу составит 20 рублей. От деревни Субботино — 40 рублей для взрослых и 20 рублей для детей.

Напомним, ранее сообщалось, что с 10 октября в Перми появится новый автобусный маршрут №4т.