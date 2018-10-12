Экологи обнаружили в Альметьевске свалку из черных металлов и шин

В Альметьевске на территории пункта приема металлолома на площади 2,2 тыс. кв.м обнаружили свалку лома и отходов черных металлов, автомобильных шин.



«В отсутствии навеса и сети ливнестоков с автономными очистными сооружениями по периметру, предприятие размещало весь принятый лом на открытой площадке», — говорится в сообщении Минэкологии РТ.

Специалисты Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ расследуют дело о нарушении правил хранения отходов. Экологи уже собрали пробы с целью оценки вреда, причиненного почвам.

Ранее в Альметьевском районе Татарстана нашли свалку люминесцентных ламп.