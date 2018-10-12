Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +9
В пятницу, 12 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный умеренный, местами сильный, порывами до 15-17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальная температура воздуха днем от +4 до +9 градусов. В Казани днем ожидается от +7°С до +9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +4°С до +7°С.
Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 12 октября.
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