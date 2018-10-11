МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 12 октября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 18 часов 11 октября до 18 часов 12 октября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 12 октября местами по РТ и в Казани ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 17 м/с, сообщили в МЧС.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами дождь. Максимальная температура воздуха днем по республике составит от +4 до +9 градусов.