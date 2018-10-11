Итоги дня: отставки трех губернаторов, авария на «Союзе», имена для аэропортов Казани и Челнов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодня, 11 октября.

Сразу три российских губернатора подали заявления об отставке. Среди них губернатор Забайкалького края Наталья Жданова, губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустэм Хамитов. Все они ранее значились в списках губернаторов, которые могут быть уволены до следующих выборов.

Во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новыми экипажем МКС произошла «авария носителя». Позже выяснилось, что двигатели второй ступени не включились из-за неполадок. Экипаж корабля в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга приземлился в Казахстане.

Казань и Набережные Челны вошли в число 45 городов, аэропортам которых присвоят имена выдающихся россиян. Колумнист «Реального времени» Марк Шишкин, рассуждая на эту тему, предложил назвать аэропорт Казани именем Чингизхана.

Биржи в США и Азии закрылись сильнейшим за последние месяцы снижением. Обвал произошел после публикации доклада МВФ о рисках замедления глобального экономического роста.

Один из матчей казанского «Ак Барса» может пройти на футбольном стадионе «Казань Арена». При этом КХЛ в качестве площадки для игры рассматривает вариант волейбольного стадиона «Санкт-Петербург» в Казани.