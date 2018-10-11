В Татарстане ищут финансирование для установки системы обогрева трибун на «Казань Арене»

«Казань Арена» должна иметь систему обогрева стадиона, предварительный проект ее установки уже готов, идет поиск финансирования, — сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Если смотреть на среднюю посещаемость, то она неплохая, чуть больше 20 тысяч человек. Понятно, когда приезжают гранды [«Зенит», ЦСКА, «Спартак»], то люди идут на трибуны, собирается и под 30 тысяч. Когда приезжает соперник из нижней части таблицы, люди, к сожалению, не так охотно идут, но я уверен, что это все исправится. Сегодня клуб сформировал очень хорошую маркетинговую стратегию, многое делается для клиентов, открыты все наши парковочные зоны, которые были одними из основных проблем», — отметил Леонов.

«Сегодня мы можем говорить о сезонности — когда команда играет в такую прохладную погоду, особенно вечером, то не очень комфортно находиться на трибунах. В перспективе мы планируем сделать некий обогрев стадиона, есть ряд современных технологий. Это вопрос финансирования, потому что там дорогостоящее оборудование, пока мы изучаем эту историю, есть предварительный проект, сейчас ищем систему, схему финансирования. Это такой дополнительный бонус, основным является все же игра команды, результат, красота футбола. Потихоньку мы возвращаем болельщика на трибуны», — цитирует министр спорта Татарстана ТАСС.