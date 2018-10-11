АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Xray Cross

Тольяттинский АвтоВАЗ сообщил о запуске в производство с 11 октября Lada Xray Cross. На предприятии данную модель называют флагманской в семействе Xray.

В процессе разработки автомобиля был проведен полный цикл дорожных и лабораторных тестов. Всего в рамках испытаний специалисты задействовали 80 автомобилей. Изучалась специфика машины на надежность, безопасность, устойчивость и управляемость, климатический комфорт, а также на соответствие нормативным требованиям. Тесты проходили в России, в том числе в Сургуте и Сочи.

Презентация Lada Xray Cross состоялась на Московском международном автосалоне ММАС-2018 в сентябре этого года, добавили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Напомним, по предварительным данным, продажи Lada Vesta Sport и XRay Cross начнутся в ноябре.