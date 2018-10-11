«Трансперенси Интернешнл» уличила депутатов Госсовета и Казгордумы в конфликте интересов

Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» (ТИ) опубликовала новую часть доклада «Небезынтересно: зачем бизнесу мандат». В нем она рассказывает о возможном конфликте интересов и личной заинтересованности у региональных депутатов.

В него попали 25 татарстанских депутатов, а также глава Комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани Дмитрий Анисимов, который ранее был депутатом городской думы. Он также входил в комиссию по градостроительству и ЖКХ и одновременно он являлся учредителем управляющей компании «Миллениум».

В мэрии Казани заявили, что на момент вступления в должность председателя комитета ЖКХ 14 мая 2018 года «им самим была исключена возможность конфликта интересов». Кроме того, по словам властей города, прокуратура не нашла в деятельности депутатов Казгордумы признаков заинтересованности.

В список попали также генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов и его первый заместитель по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов, генеральный директор «Ак Барс Девелопмент» Марат Шагитов и другие. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ранее ТИ нашла нарушения в заключенных контрактах на строительство и ремонт дорог к чемпионату мира по футболу 2018 года. Позже команда выяснила, что компании, которые связаны с семьей бывшего министра строительства и ЖКХ Татарстана, заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина заработали 10 млрд рублей на государственных контрактах.