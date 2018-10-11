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В Татарстане из 60% построенных по программе «Чистая вода» скважин нельзя пить

11:32, 11.10.2018
В Татарстане из 60% построенных по программе «Чистая вода» скважин нельзя пить
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане за последние три года в рамках ФЦП «Чистая вода» построили 133 скважины, но на сегодня исправны лишь 78, или 58,6%. При этом соответствуют санитарным нормам менее 40%.

«А тех скважин, в которых вода соответствует санитарным нормам, вообще лишь 53 — это менее 40% от сделанного!» — рассказали источники «Реального времени» с совещания у президента РТ по антикоррупции.

За период 2012—2015 годов на реализацию ФЦП «Чистая вода» в Татарстане выделили около 10 млрд рублей. Мониторинг освоения бюджетных средств выявил многочисленные нарушения и коррупционные риски, сообщил информированный источник.

Исполнителем программы выступило ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» (ФГЭТРИС) под руководством Джаудата Миннахметова. Отмечается, что фонд привлекал для исполнения работ аффилированные организации.

В настоящее время прокуратура Татарстана начала проверку.

Как получилось, что вместо чистой воды татарстанцам поставили техническую, а где-то и вовсе ее лишили, — подробнее в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан
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