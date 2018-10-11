Вывели на «Чистую воду»: как бюджетные миллиарды мимо татарстанских сел утекали

В республике разгорелся новый скандал вокруг реализованных проектов Фонда газификации РТ

Одной из острых тем на недавнем совещании у президента РТ по антикоррупции стала реализация программы «Чистая вода», исполнителем которой выступил Фонд газификации РТ. Эту проблему озвучили и главы сельских поселений, обратившиеся в редакцию «Реального времени». Парадокс, но из 133 построенных фондом скважин в Татарстане исправны лишь 78, и число их уменьшается с каждым годом. Более того, лишь 40% созданных источников проходят по санитарным нормам, из остальных — пить нельзя. Активисты ОНФ в Татарстане после жалоб населения подали заявление в прокуратуру РТ, начата проверка. Как получилось, что вместо чистой воды татарстанцам поставили техническую, а где-то и вовсе ее лишили, — подробнее в материале «Реального времени».

Неэффективное расходование и удар по здоровью граждан

Программа «Чистая вода» на 2011—2017 годы должна была принести в дома сельчан одно из благ цивилизации. Однако в ряде татарстанских деревень после ее исполнения люди все также по старинке ходят на родник, а воду из крана пить не рискуют.

Факты с примерами изложили на антикоррупционном совещании у президента РТ. Исполнителем федеральной целевой программы было ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» (далее ФГЭТРИС) под руководством Джаудата Миннахметова. За последние три года фонд построил в республике 133 скважины, но на сегодня исправны лишь 78 или 58,6% (!), и это число с каждым годом снижается.

«А тех скважин, в которых вода соответствует санитарным нормам, вообще лишь 53 — это менее 40% от сделанного!» — пересказали источники «Реального времени» поразительную статистику, озвученную на совещании.

Так, в Высокогорском районе республики с начала этого года жителей сел Усады, Тимофеевка, Средний Алат официально принуждают пить непригодную для питья техническую воду, хотя по федеральному законодательству в жилые дома может поставляться только питьевая вода. Но назвать таковой воду, которую высокогорцам поставляют по программе, ни язык не повернется, ни СанПиН не позволит. Анализы проб показали превышение ПДК по жесткости — почти в 5 (!) раз, а по общей минерализации примерно в 2 раза.

Назвать питьевой ту воду, которую высокогорцам поставляют по программе, язык не повернется. Фото idelreal.org



Почему скважины бурили без геолого-гидрологического обоснования места, а сами проекты не прошли государственную экологическую экспертизу? Почему в Минэкологии РТ отказываются выходить на внезапные проверки, так что даже прокуратура республики вынесла предписание? Эти вопросы прозвучали на встрече, но пока остались без ответа. В любом случае до участников совещания донесли мысль — бурить новые скважины без геологии «не только неэффективное расходование средств, но и удар по здоровью граждан».



Вода из скважин «хорошая», но техническая

В 2015 году татарстанское управление Роспотребнадзора подало иск к исполкому Усадского сельского поселения, так как поставляемая населению вода не прошла по санитарным нормам. Суд надзорная служба выиграла, но решение — устранить проблему — до сих пор не исполнено. АО «Высокогорские коммунальные сети» привлекли к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ, после чего на 2018 г. тариф защитили на поставку технической воды.

— Сложно подсчитать, с какого периода не питьевая вода пошла. Потому что в одной половине Усад всегда такая была, а в другой — с 2014 года проблемы начались, — рассказал «Реальному времени» глава Усадского сельского поселения Олег Фомин, — Все, что построили по госпрограмме, там вода нормального качества из скважины выходит. Просто объемов не хватает, поэтому в централизованную систему и прежняя вода попадает, и новая. Они сделали, чтобы вода подмешивалась, и жесткость меньше была.

Станция водоподготовки, по его словам, была заложена в проекте, но «денег на это не выделили», как понял Фомин. Кроме того, его заверили, что установка и обслуживание оборудования влетят в копеечку жителям Усад: «Сам у себя дома, а я тоже живу в Усадах, поставил смеситель и специальный фильтр. Один фильтр на питьевую воду, а другой — для снижения жесткости, эту воду пить нельзя — она идет в котел, в стиральную машину и т.д.».

Сейчас исполком Усадского поселения сравнивает пробы воды в разных источниках поблизости, так как считает пробуренные фондом скважины «слишком заглубленными»:

— Надо новые скважины делать, каждая — с лицензированием и со всем [необходимым] около 3 млн будет стоить. Уровня воды не хватает — население растет, нужно новую подпитку делать. Если одну скважину с хорошей водой будем использовать на все поселение, через некоторое время она тоже станет плохой, — считает Олег Фомин.

Создание источников водоснабжения проводилось без проведения геолого-разведочных работ, констатируют в ОНФ. Фото instagram.com/aovks

В исполкоме Высокогорского района не согласны, что вода в Усадах, Чубарово и С. Алате не пригодна для питья.

— Поставляемая вода повышенной жесткости, и в связи с тем, что население было несогласно, что это питьевая вода, «Высокогорские коммунальные сети», кто обслуживает башни водонапорные, поменяли тариф на техническую, чтобы жители меньше платили. А так пить ее можно, она просто большой осадок дает. А станции водоподготовки и фильтрации у нас не поставили, в проекте они были, но денег не хватило. Только скважину и сети построили, но нам объекты в собственность до сих пор не передали, — отметила и.о. начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ — главный специалист исполкома Высокогорского района Алина Тарасова.

Чиновница добавила, что Высокогорский исполком неоднократно выходил с письмами к президенту и Минстрою о необходимости строительства станций водоподготовки либо проведении сетей от деревни Толмачи, где вода хорошего качества: «Пока ответов, к сожалению, мы не получили». Цена вопроса с установкой оборудования — около 20 млн, и это не считая затрат на ежемесячное обслуживание и замену картриджей. Если все это включить в тариф для населения, вода будет обходиться очень дорого. Людям даже предлагали рассмотреть вопрос на референдуме по самообложению, но он не состоялся, никто не пришел, посетовала Тарасова. Хотя государство могло бы софинансировать расходы.

В этом году жители сел Высокогорского района обратились за помощью в ОНФ, и те, проверив качество воды, обратились с заявлением в прокуратуру РТ. Люди просят помочь разобраться, почему после реализации госпрограммы из кранов течет техническая вода, хотя им должны поставлять питьевую. В Прокуратуре РТ «Реальному времени» сообщили, что заявление получили, начата проверка, о результатах будет известно не раньше, чем через месяц.

— У реализованных проектов по программе «Чистая вода» есть ряд недостатков. Создание источников водоснабжения проводилось без проведения геолого-разведочных работ. Перед тем, как бурить скважины, нужно было искать места, где есть качественная питьевая вода, и только после этого создавать источник водоснабжения. Но этого не делали. Места для бурений скважин указывались самими муниципалитетами, и вода в них не всегда соответствовала СанПиНу, — отметил эксперт ОНФ в сфере экологии Зуфар Юнусов.

Сухие Курнали и Качелино засуху не миновали

Выборочная проверка построенных по программе «Чистая вода» объектов выявила недействующие сооружения и другие недостатки в водоснабжении населения. Например, в Алексеевском районе в 2017 году представители Фонда газификации, УКСа и районного исполкома подписали акт приемки новой артезианской скважины в селе Сухие Курнали. Однако на момент обследования 27 апреля этого года она не работала: «Не подключена к электричеству, не работали входные ворота, а также автоматика и датчики, необходимые для полноценного функционирования скважины», — указано в отчете (копия в распоряжении редакции).

Местные жители пользуются водой из старой скважины, к которой за счет колхоза «Родина» подвели электроэнергию, но автоматика здесь не настроена, вокруг источника проваливается грунт. Главы Курналинского и Бутлеровского сельских поселений обратились в аппарат президента РТ с просьбой помочь ввести в эксплуатацию артезианскую скважину, построенную фондом.

Другой пример — село Качелино Арского района, население также не может пользоваться новым источником по программе. Проблемы с водоснабжением и в селе Большие Аты Нижнекамского района. Глава Краснокадкинского поселения сообщает о песке в воде из новой скважины и постоянно выходящем из строя насосе.



Выборочная проверка построенных по программе «Чистая вода» объектов выявила недействующие сооружения и другие недостатки в водоснабжении населения. Фото Максима Платонова



В десятках построенных фондом источниках вода опасна для здоровья. Так, обследование 104 скважин показало, что только в 46 из них (44,2%) пробы соответствуют гигиеническим нормам. По остальным — не проходят по химическим показателям (из-за избыточного содержания железа, марганца, стронция, общей жесткости, общей минерализации, мутности, запаху и привкусу).

Всего по республике жалобы на качество питьевой воды в населенных пунктах, где реализовали программу «Чистая вода», исчисляются уже сотнями: около 200 обращений в аппарат президента РТ, по линии портала «Народный контроль» — 383 уведомления, в Роспотребнадзор — 1 676 заявлений. Ежегодные проверки показали, что в десятках случаев нарекания татарстанцев небезосновательны.

В комиссии по борьбе с коррупцией посетовали, что неисполнение судебных решений, бездействие Фонда газификации, прием недействующих объектов водоснабжения, а также поставки населению непригодной для питья воды нарушают конституционные права граждан.

По словам нашего источника, объясняя ситуацию членам комиссии, в ФГЭТРИС сослались на ряд независящих от них причин, повлиявших на качество питьевой воды. Дескать, 60% подземных источников, которые зачастую являются единственной возможностью для водоснабжения сел, не соответствуют в полной мере нормальным показателям питьевой воды (характеризуются перепадами концентрации в воде железа, нитратов, сульфатов, непостоянством показателей общей минерализации, жесткости и мутности). Решить проблему можно только путем дополнительной очистки, поясняют в фонде. Но станции фильтрации и водоподготовки строятся не везде.

Семейные подряды Миннахметовых

Только за период 2012—2015 годов на реализацию ФЦП «Чистая вода» в Татарстане выделили около 10 млрд рублей. Мониторинг освоения бюджетных средств выявил многочисленные нарушения и коррупционные риски, сообщил «Реальному времени» информированный источник. В частности, выступая заказчиком и приемщиком работ, ФГЭТРИС привлекал для их исполнения аффилированные организации.

Например, по результатам электронных аукционов можно проследить, что основным подрядчиком фонда по реализации подпрограмм «Чистой воды» выступало АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ» (далее УКС) под руководством Магдута Гатауллина. За последние семь лет УКС участвовало в госконтрактах на сумму 13,4 млрд рублей, из них 12,1 млрд — будучи поставщиком Фонда газификации РТ (90,3% от всей суммы). Приведем лишь некоторые примеры:

Контракты 2014 2015 2016 2017 2018 Итого Все контракты Фонда газификации РТ (в млн руб.) 977,7 1994,3 2979,4 2438,7 849,5 9259,6 Контракты с УКС 828,5 1634,6 2802,6 2292,6 706,8 8265,4 Процент от общей суммы контрактов фонда (%) 84,7 81,9 94 83 83 89,3

Выступая генподрядчиком, УКС также отличалось завидным постоянством в выборе субподрядчика, привлекая к работам по контрактам фонда одну и ту же компанию «Газаквастрой». Последняя зарегистрирована в декабре 2013 года в Богатых Сабах на Закирова ,80а, учредитель — Сафиуллин Салават Раисович, поставщик коммунальных услуг в ряде районов, в т.ч. в Высокогорском (владелец АО «Высокогорские коммунальные сети»).

За последние три года «Газаквастрой» заработал 8,5 млрд казенных рублей, или 74,3% от общей суммы контрактов УКСа.

2014 2015 2016 2017 Итого УКС по всем программам (млн руб.) 2868,2 2367,3 3405,8 2791,8 11439,5 Газаквастрой 1763,2 1482,2 2888,9 2365,5 8499,8 Процент от общей суммы (%) 61,5 62,6 84,8 84,7 74,3

Как оказалось, фонд, «Газаквастрой» и УКС связывают не только работа по программе «Чистая вода». Учредитель «Газаквастроя» Салават Сафиуллин сам работал главным инженером сначала в Фонде газификации РТ (с июня 2008 г. до конца 2011 г.), затем в УКСе (с января по май 2012 г.).

Анализ торгов, где фонд определял исполнителя работ (УКС), показал признаки нарушений антимонопольного законодательства. Часть контрактов заключены по результатам аукционов, где УКС было единственным участником или оппонентами выступали его же подрядчики. Магдут Гатауллин выигрывал тендеры, снижая цену на 0,5%, максимум на 1%. Таким образом, за 2014—2018 годы экономия бюджетных средств за счет снижения стоимости работ по контрактам УКСа составила всего 55,8 млн рублей, или 0,68% от общей суммы контрактов.

Ограничивали конкурентов и проводили тендеры задним числом

Также выяснилось, что ФГЭТРИС укрупнял лоты на торгах, что имеет признаки ограничения конкуренции, в связи с чем УФАС привлекал должностных лиц фонда к административной ответственности за нарушения требований о контрактной системе и закона о защите конкуренции.

Стоит отметить, что внимание антимонопольщиков в том году привлекли постоянные подрядчик и субподрядчик фонда, хоть и по другим контрактам. УКС и «Газаквастрой» уличили в сговоре с другим фондом (ЖКХ РТ, — прим. ред.) и проведении тендеров по установке тепловых котлов задним числом на сумму 1,2 млрд рублей.

Но вернемся к «Чистой воде». «Реальное время» направило запрос в Фонд газификации РТ, в приемной Джаудата Мидхатовича его приняли в работу, но на момент подготовки статьи ответ не поступил. Был на выезде и глава УКСа Магдут Гатауллин. Зато нам удалось связаться по телефону с его постоянным субподрядчиком и экс-главным инженером фонда Салаватом Сафиуллиным. Руководитель «Газаквастроя» выслушал вопросы корреспондента по реализации программы «Чистая вода» и попросил перезвонить, однако и позднее воздержался от комментариев, попросив прислать ему письменный запрос. Правда, в открытых источниках найти электронный адрес компании не удалось, а сам Сафиуллин назвать его отказался. Любопытно, что фактический адрес «Газаквастроя» — Ершова, 28а (указан на многих интернет-ресурсах) полностью совпадает с адресом Фонда газификации РТ, т. е. заказчик и субподрядчик сидят в одном и том же здании.

Исполнителем федеральной целевой программы было ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» под руководством Джаудата Миннахметова. Фото russiakoresh.ru



На станции водоподготовки денег в бюджете нет

В Минстрое РТ «Реальное время» заверили, что проблему качества питьевой воды в Высокогорском районе возьмут на контроль и учтут при разработке программ на следующий год. В целом ситуацию пояснили так:

— Строительство объектов централизованного водоснабжения осуществляется по республиканской программе «Водообеспечение на селе». Для водоснабжения жителей населенных пунктов с. Усады, п. Тимофеевка и д. Чубарово по указанной программе «Водообеспечение на селе» в с. Усады с 2013—2015 годы построены и сданы в эксплуатацию три артезианские скважины, две водонапорные башни и водовод общей протяженностью 4,1 км. При проведении работ по гидрогеологии взятые пробы воды для лабораторных исследований соответствовали требованиям качества питьевой воды. После ввода в эксплуатацию скважин и повторного проведения анализа качества воды выяснилось, что вода из данных скважин не соответствует качеству СанПин «Питьевая вода».

В министерстве пояснили и то, почему предусмотренную установку водоподготовки на ультрафиолетовом стерилизаторе так и не поставили: «Ориентировочная стоимость данного оборудования около 30 млн. рублей. Окончательная стоимость строительства новых объектов водоснабжения и оборудования по стерилизации холодной воды будет уточняться при проектировании. В связи с тем, что финансирование на организацию водоснабжения населения не предусмотрены в бюджетах муниципального района и Усадского сельского поселения, произвести монтаж данной установки не представляется возможным».

Тем не менее заверили, что после определения источника финансирования мероприятия по повышению качества питьевой воды до нормативного уровня будут реализованы. А пока населению рекомендуют приобретать воду из установленного павильона «Ключ здоровья» или пользоваться родниками. Дополнительно в Минстрое сообщили, что в Высокогорском районе без централизованного водоснабжения остается 31 населенный пункт.