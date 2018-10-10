ОСАГО подорожает сильнее, чем ожидалось — СМИ

Минфин определил порядок расчета цены полиса. Стоимость полиса будет колебаться на 40% выше и ниже базового тарифа, если поправки Минфина будут одобрены.

Ведомство намерено разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года устанавливать стоимость полиса на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года – на 40% ниже или выше, пишут «Ведомости» со ссылкой на финальные поправки Минфина в закон об ОСАГО.

Поправки Минфина поэтапно отменяют коэффициент мощности и региональный коэффициент. При этом Минфин предложил новые коэффициенты.

На стоимость полиса будет влиять водительская манера — частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины и т. п. Увеличить стоимость полиса ОСАГО могут и нарушения правил, не зафиксированные камерами.

Ранее сообщалось, что Центробанк России и Федеральная антимонопольная служба поддержали идею о страховании полисами ОСАГО не автомобилей, а водителей.