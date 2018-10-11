В регионах могут создать «бюджеты развития»

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления предложил создать в регионах «бюджеты развития» по аналогии с резервными и дорожными фондами.



В бюджетах будут указаны доходы и расходы на финансирование инвестиционных и капитальных проектов в соответствии со стратегиями развития регионов. Как отмечают депутаты, в настоящее время власти регионов тратят недостаточно средств на социально-экономическое развитие.

«Формирование региональных и местных бюджетов и обеспечение их сбалансированности только по принципу приоритетности финансирования расходов для обеспечения жизненно важных [услуг] населению не может служить основой для перспективного социально-экономического развития», — передает РБК со ссылкой на отзыв комитета на проект федерального бюджета.

По идее депутатов, пополняться новые фонды будут за счет собственных доходов регионов и муниципалитетов (то есть не за счет субсидий из федерального центра). При этом конкретных доходов, за счет которых должны формироваться «бюджеты развития» регионов, депутаты не приводят.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года.

