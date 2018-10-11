В больнице скончался третий пострадавший при взрыве на пороховом заводе в Перми

В ночь на 11 октября скончался третий пострадавший при взрыве на пороховом заводе в Перми.

За жизнь 33-летнего рабочего врачи боролись четыре дня. Мужчина был в тяжелом состоянии. Накануне сотрудники предприятия приехали на станцию переливания, чтобы сдать кровь для раненого коллеги. Однако его так и не удалось спасти.

Пороховой завод пообещал выплатить семьями погибших компенсацию в размере 10 окладов. В настоящее время власти Пермского края также решают вопрос о компенсациях, сообщает издание «Вкурсе».

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих на пермском пороховом заводе. Как сообщили в ведомстве, 8 октября на предприятии взорвался газовый баллон. После хлопка пожара не было, разрушения на объекте отсутствуют. Со слов диспетчера предприятия, происшествие на технологический процесс не повлияло. В результате ЧП погибли три человека.

Ранее СМИ назвали новую версию взрыва на пермском пороховом заводе.



