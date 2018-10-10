ХК «Челны» больше не хотят видеть на своих матчах Мамаева и Кокорина

Челнинский хоккейный клуб, выступающий в чемпионате ВХЛ-Б выступил с одиозным заявлением, в котором запретил присутствовать оскандалившимся футболистам их матчи, а так же еще несколько важных мест на домашней арене татарстанской команды.

«Хоккейный клуб «Челны» пожизненно запретил посещать все домашние матчи футболистам «Зенита» и «Краснодара» Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в связи с их омерзительным поведением, вызвавший огромный резонанс, а также наложил круглосуточный запрет в буфет Ледового дворца в Набережных Челнах.

Мы не можем мириться с таким поведением. На амнистию они могут рассчитывать только в том случае, если ХК «Челны» будет выступать в КХЛ», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что сегодня обоих футболистов поместили в изолятор как минимум на 48 часов.



