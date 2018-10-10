Россию могут исключить из Совета Европы в 2019 году

В 2019 году Россию могут исключить из Совета Европы в 2019 году из-за неуплаты членских взносов.

«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (как Россия не платит взнос — прим. ред.) будет в июне следующего года. И я считаю, что после этого комитет министров не просто может, а должен применить статью… Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», — заявил генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд.

Он также допустил выход России из организации и заявил, что в таком случае её бюджет будет подвергнут изменениям, пишет «Европейская правда».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия рассматривает вопрос о выходе из Совета Европы.