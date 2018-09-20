Матвиенко после звонка Путина заявила о зреющем решении России выйти из Совета Европы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия рассматривает вопрос о выходе из Совета Европы.

«Будучи человеком искренним и откровенным, я хочу вам сказать: мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы», — цитирует Матвиенко Daily Storm.



Перед этим спикер Совфеда прервала беседу и некоторое время говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным, а затем вернулась и сообщила главе ПАСЕ Лилиан Мори Паскье о зреющем решении.

«Если совет Европы с этим смирится, если для него не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть. Дальше затягивать эту паузу бессмысленно», — заявила Матвиенко.



Напомним, что российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В прошлом году стало известно, что Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы. В феврале этого года Госдума отказалась перечислять в бюджет ПАСЕ взнос за 2018 год.