Архангельск вернет Зеленодольскому заводу два катера, не прошедших испытания

Фото: скриншот

Архангельск вернет Татарстану два ледовых катера производства Зеленодольского завода, которые не прошли испытания.

Стоимость контракта составила 576,9 млн рублей. По словам главы Архангельска Игоря Годзиша, город заплатил только 31 млн рублей и попросил вернуть сумму после того, как в администрации поняли, что предложенные условия город не устраивают.

Владельцы обратились в суд, однако сейчас ситуация разрешилась.

«У нас достигнуто мировое соглашение, нам возвращают аванс, забирают суда. Не пошли они по нашей акватории. К великому сожалению, не сложилось. Теперь нам снова необходимо обеспечить перевозки в осенний и весенний периоды на островные территории, сейчас рассматриваются различные варианты с иными техническими решениями», — приводит слова Годзиша «Регион 29».

В феврале сообщалось, что катера с заводскими номерами 231 и 232, построенные Зеленодольским заводом имени Горького, не смогли самостоятельно преодолеть лед толщиной 25—30 см в акватории морского порта Архангельска.