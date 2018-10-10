Глава Минпромторга РФ не будет увольнять Пака после драки с Мамаевым и Кокориным

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что не собирается увольнять директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Дениса Пака после драки с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Нет, конечно», — ответил Мантуров на вопрос об увольнении Пака.

Комментируя инцидент, глава Минпромторга РФ добавил, что «такое поведение непозволительно никому», передает «Политика Сегодня».

Напомним, что Кокорин и Мамаев избили не только гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина и чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, но и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.