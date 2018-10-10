Депутат, избивший DJ Smash, получил отсрочку на отправление в колонию-поселение

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение DJ Smash, отправится в колонию-поселение в конце октября — начале ноября.

Бывший народный избранник получил отсрочку от регионального ГУФСИН до 24 октября. Второму фигуранту уголовного дела Сергею Ванкевичу уже вручены документы о направлении к месту отбывания наказания. Он должен отравиться в колонию-поселение в течение 8 дней, сообщает Business Class.

Кроме того, Телепнев намерен провести пресс-конференцию для СМИ, где будет готов ответить на вопросы журналистов. О мероприятии экс-депутат объявит в ближайшее время.

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным бывшего депутата Заксобрания региона Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Ранее Телепнев подал в суд на Тимати.

