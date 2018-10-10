Шохин о санкциях: «Лучше Кокорин и Мамаев как проблема, чем Боширов и Петров»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в ходе обсуждения темы санкций пошутил, что поступок футболистов Кокорина и Мамаева для страны меньшая проблема, чем расследование инцидента в Солсбери.

«У нас деловой совет на 30 октября при министре иностранных дел будет, мы можем эту тематику там обсудить (санкционную). Но, в принципе, я так понял, если образно переводить слова Алексея Леонидовича — лучше Кокорин и Мамаев как проблема, чем Боширов и Петров», — цитирует Шохина «РИА Новости».

Перед этим председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о невыполнимости поручений президента России Владимира Путина при расширении санкций.